La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofrece un beneficio especial para ciertos sectores de la población mexicana: la posibilidad de tramitar el pasaporte con un descuento del 50%. Este apoyo busca facilitar el acceso a un documento indispensable para viajar al extranjero y realizar diversos trámites internacionales.

A diferencia de la visa, tramitar el pasaporte es un proceso más simple, ya que rara vez es denegado y para obtenerlo, únicamente debes presentar tu solicitud ante SRE y pagar la tarifa correspondiente según el periodo de vigencia que prefieras.

¿Quiénes pueden obtener 50% de descuento en el trámite del pasaporte?

De acuerdo con la SRE, este beneficio aplica a tres grupos específicos: personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales que viajan a Canadá dentro del programa de movilidad laboral.

Para acceder al descuento, los solicitantes deben cumplir con los requisitos habituales del trámite, además de presentar documentación que acredite su pertenencia a alguno de estos sectores.

Requisitos para acceder al beneficio

Además de los documentos generales requeridos para tramitar el pasaporte, los beneficiarios deben presentar lo siguiente según su caso:

Adultos mayores: Identificación oficial que demuestre la edad, como la credencial del INAPAM e INE.

Personas con discapacidad: Certificado médico emitido por una institución de salud pública o privada, donde se especifique la condición de discapacidad. También es válida la credencial del Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad (INDEPEDI) o del DIF.

Trabajadores agrícolas: Carta expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que confirme su participación en los programas de movilidad laboral.

Quienes se encuentren dentro de estos grupos poblacionales podrán obtener el descuento, por lo que el pasaporte, según la vigencia que elijan, tendrá los siguientes costos:

Vigencia de 3 años: 865 MXN.

Vigencia de 6 años: 1, 175 pesos MXN.

Vigencia de 10 años: 2, 060 MXN.

La SRE recomienda a los solicitantes agendar cita previa en el portal oficial o a través del número telefónico habilitado para este fin, a fin de evitar contratiempos. Con esta medida, el gobierno busca incentivar la movilidad segura y apoyar a los sectores de la población que requieren mayor respaldo económico.

Asimismo, es importante recordar que si se va a tramitar la cita a través del portal oficial de la SRE será importante contar con la Llave MX, cuyo objetivo es verificar la identidad de los solicitantes y agilizar el registro de datos.

YC