La Fiscalía de Jalisco anunció la detención de José Juan "N" en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, por los delitos de homicidio calificado y otros vinculados con la desaparición de personas. Entre las víctimas se encontraría el joven identificado como hijo de académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Luego de las investigaciones realizadas tras la denuncia de los hechos se logró obtener información acerca del paradero del señalado, quien había salido del país tras los hechos registrados el pasado 19 julio. Sin embargo, también se supo con precisión que viajaría de nuevo desde Colombia hacia Cancún, Quintana Roo, a través de un vuelo internacional ayer, 20 de agosto.

Ante ello, la Dirección de Órdenes de Aprehensión puso en marcha un operativo interinstitucional en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR) para lograr ejecutar el mandato judicial al momento de su descenso del avión.

Según la carpeta de investigación, en julio pasado, José Juan "N", presuntamente accionó un arma de fuego contra el hijo de los académicos tras una discusión, privándolo de la vida de manera inmediata. Después, con ayuda del acompañante, se presume que trasladó el cuerpo para abandonarlo en El Salto.

Inicialmente , la familia de la víctima interpuso la denuncia por desaparición, sin embargo, el cuerpo fue localizado una semana después de los hechos, el 27 de julio, por lo que al detenido se le investiga por ambos delitos: homicidio y desaparición.

