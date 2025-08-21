El próximo ciclón tropical de la temporada se está formando en el océano Pacífico, de continuar su evolución, daría forma a "Juliette". Aquí todos los detalles:

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila una zona de baja presión en el Pacífico mexicano con potencial ciclónico. A través de su cuenta de X, detalló:

Se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días .

Aunque es pronto para nombrarlo, de continuar su desarrollo, este fenómeno daría paso al nuevo ciclón tropical de la temporada de nombre "Juliette" , uno de los 16 a 20 que se esperan en el Pacífico.

Lee: El peso ESCALA frente al dólar hoy jueves previo a datos económicos

Hasta ahora, en el Pacífico se han formador cuatro tormentas tropicales y cinco huracanes: "Bárbara", "Erick", "Flossie", "Gil" y "Henriette".

X / @conagua_clima

Clima nacional del viernes 22 al domingo 24 de agosto de 2025

Durante el viernes y sábado, la onda tropical núm. 24 se desplazará sobre el occidente de México, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes sobre dicha región .

En el periodo de pronóstico:

No te pierdas: HORARIO de tormentas para Guadalajara el jueves

El monzón mexicano y divergencia ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en Baja California Sur.

Una vaguada en altura prevalecerá sobre el noreste del país, propiciará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dicha región.

Un canal de baja presión sobre los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, aunado a divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, centro y oriente de la República Mexicana.

Otro canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con el paso de una nueva onda tropical, originarán chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales intensas en Chiapas.

Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Finalmente, la onda de calor en Baja California Sur, concluirá el día viernes.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA