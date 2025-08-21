Jueves, 21 de Agosto 2025

¿Cuándo se formaría Juliette, el siguiente ciclón del Pacífico?

Aunque es pronto para nombrarlo, de continuar su desarrollo, este fenómeno daría paso al nuevo ciclón tropical de la temporada de nombre "Juliette"

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Hasta ahora, en el Pacífico se han formador cuatro tormentas tropicales y cinco huracanes: "Bárbara", "Erick", "Flossie", "Gil" y "Henriette". ESPECIAL / CANVA

El próximo ciclón tropical de la temporada se está formando en el océano Pacífico, de continuar su evolución, daría forma a "Juliette". Aquí todos los detalles: 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila una zona de baja presión en el Pacífico mexicano con potencial ciclónico. A través de su cuenta de X, detalló:

Se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Aunque es pronto para nombrarlo, de continuar su desarrollo, este fenómeno daría paso al nuevo ciclón tropical de la temporada de nombre "Juliette", uno de los 16 a 20 que se esperan en el Pacífico.

Hasta ahora, en el Pacífico se han formador cuatro tormentas tropicales y cinco huracanes: "Bárbara", "Erick", "Flossie", "Gil" y "Henriette".

 X / @conagua_clima
 X / @conagua_clima

Clima nacional del viernes 22 al domingo 24 de agosto de 2025

Durante el viernes y sábado, la onda tropical núm. 24 se desplazará sobre el occidente de México, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes sobre dicha región.

En el periodo de pronóstico:

El monzón mexicano y divergencia ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en Baja California Sur.

Una vaguada en altura prevalecerá sobre el noreste del país, propiciará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dicha región.

Un canal de baja presión sobre los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, aunado a divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, centro y oriente de la República Mexicana.

Otro canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con el paso de una nueva onda tropical, originarán chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales intensas en Chiapas.

Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Finalmente, la onda de calor en Baja California Sur, concluirá el día viernes.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

