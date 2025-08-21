Una niña de 11 años que se encontraba en un inflable salvavidas fue arrastrada por la corriente en la Presa La Purísima, mientras su familia pedía ayuda para rescatarla.

Los fuertes vientos empujaron a la menor identificada como Victoria, desde la orilla del embalse hasta cerca de la compuerta.

Su padre pidió apoyo al propietario de una lancha para rescatar a la niña, en tanto llegaba el personal de Emergencias del municipio.

El suceso ocurrió a las 13:28 horas de este miércoles; unidades de Protección Civil y personal de rescate acuático acudieron al punto señalado.

La familia logró recuperar a Victoria y ponerla sana y a salvo a las 13:47 horas en la zona de playa.

En la orilla del vaso de captación, paramédicos de Protección Civil y Bomberos verificaron que se encontraba en buen estado.

El incidente quedó en un susto y en momentos de gran angustia de la familia, que llegó desde Irapuato a la presa para hacer un día de campo.

MF