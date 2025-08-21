Beca Rita Cetina 2025: ¿Cuándo será el próximo pago?

La Beca Universal Rita Cetina es un apoyo económico destinado a todos los estudiantes de secundaria en México. Este programa forma parte de las iniciativas para el bienestar impulsadas por el Gobierno de México bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo.

Su propósito principal es reconocer el derecho a la educación y brindar un respaldo a la economía de las familias, con el fin de asegurar que niñas y niños continúen sus estudios y logren concluirlos, reduciendo así el abandono escolar por motivos económicos.

El último pago del ciclo escolar 2024-2025, correspondiente al tercer bimestre, se entregó en junio. Posteriormente, los depósitos fueron suspendidos durante julio y agosto debido al receso vacacional.

Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez aún no publica el calendario oficial de pagos para el ciclo escolar 2025-2026, se prevé que el primer depósito se realice en octubre, una vez concluido el proceso de registro nacional para estudiantes de nuevo ingreso en secundaria.

Los pagos continuarán realizándose de forma bimestral, con un monto base de 1,900 pesos, al que se suman 700 pesos por cada estudiante adicional. Es decir, una familia con dos hijos en secundaria recibiría un total de 2,600 pesos por bimestre.

Por su parte, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que el registro en línea para estudiantes de nuevo ingreso a secundaria dará inicio el 15 de septiembre a nivel nacional.

