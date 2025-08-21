Hoy No Circula viernes 22 de agosto de 2025: Autos que descansan en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula limita la circulación de los autos en función del último dígito de la placa y el color del engomado, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México. Según el informe más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX), con corte a las 16:00 horas, la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada es mala, por lo que existen condiciones para que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active la contingencia ambiental. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota la CAMe no ha implementado ninguna medida al respecto, por ello el programa Hoy No Circula de este viernes 22 de agosto del 2025 en la CDMX y el Edomex aplica de forma normal para los siguientes autos: Mientras que los autos con los hologramas 00 y 0 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, así como los vehículos eléctricos e híbridos.Para que mañana puedas tomar tus precauciones, te recordamos que el horario del Hoy No Circula es desde las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, sin embargo, para los automóviles con placas foráneas, la restricción será de 5:00 a 11:00 horas.Desde el pasado mes de julio el Hoy No Circula tiene modificaciones; pues entró en vigor en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco en el Estado de México.NA