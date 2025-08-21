El arranque de la jornada para el peso mexicano es positiva frente al dólar, que este jueves 21 de agosto inicia con una tendencia positiva , previo a la Minuta del Banco de México (Banxico) y la reunión Jackson Hole; reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) con relación a la tasa de interés.

De acuerdo a datos de Bloomberg, el tipo de cambio este día cotiza en 18.74 pesos por dólar (Ciudad de México, 07:05 horas), que significa una ligera apreciación de 0.17 con relación al cierre de ayer miércoles , que registró 18.77 pesos.

Cotización del peso frente al dólar este JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025:

Banco Compra Venta Afirme 17.80 19.30 Banamex 18.16 19.20 Banco Azteca 17.80 19.30 Banorte 17.55 19.15 BBVA Bancomer 17.88 19.01 Scotiabank 17.80 19.40

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana (a las 07:30 horas)— es en Banamex y la venta, en BBVA Bancomer .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

Con información de Bloomberg y SUN

