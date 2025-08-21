Perros y un gato mueren envenenados en Yucatán; vecinos exigen justicia y protección

Una nueva ola de envenenamientos de mascotas causó gran indignación entre los habitantes de Motul y Kanasín, en Yucatán luego de que cuatro perros y un gato perdieran la vida.

En la colonia Edesio Carrillo Puerto, al poniente de Motul, específicamente en la calle 36-A entre 23 y 27, fueron hallados sin vida dos perros y un gato, descubiertos por sus dueños al regresar a casa.

Al sitio acudieron policías y el personal de la Unidad Especializada en Delitos de Maltrato de Animales Domésticos, quienes realizaron el levantamiento de los animales muertos y recabaron información de los testigos.

El pasado mes de abril se reportó un hecho similar en la colonia Solidaridad, donde varios animales fueron hallados muertos, tras haber ingerido veneno, según reportes de la asociación Peludos Felices A.C.

En esta ocasión, los afectados señalaron que un vecino del rumbo podría estar involucrado, ya que ha sido visto maltratando animales que se acercan a su vivienda.

Aseguraron que incluso ha amenazado con acabar con ellos si los veía cerca de su propiedad, tirándoles agua caliente o golpeándolos.

Los residentes de la colonia expresaron su profunda preocupación, no sólo por sus mascotas, sino también por el riesgo que corren los menores de edad, quienes podrían entrar en contacto con los animales muertos o con el veneno esparcido.

En Kanasín, vecinos de la calle 8 entre 17 y 15, del fraccionamiento Arboledas, denunciaron el envenenamiento de tres perros.

De los animales afectados, dos perdieron la vida y uno más permanece delicado.

El hecho causó indignación entre los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades para que se investigue lo sucedido.

De acuerdo con el testimonio de una vecina, había personas que no querían la presencia de los canes en el área y esta mañana aparecieron envenenados, lo que hace presumir un acto intencional y de crueldad.

Aseguraron que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ya que los vecinos les daban de comer a las perritas, incluso estaban esterilizadas.

