El caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, sigue avanzando y esta es la actualización:

Alejandro Gertz, fiscal general de la República, aseguró que se establecieron vínculos muy claros entre Hernán Bermúdez Requena, líder de la organización criminal “La Barredora” y la delincuencia organizada.

Adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR) espera que en la próxima audiencia el acusado declare para fortalecer la imputación de carácter federal.

Gertz Manero recordó que el caso se originó en Tabasco en 2024, a raíz de una serie de delitos de extorsión a gasolineros.

"De ahí se derivó una investigación local que estableció la vinculación de este individuo y de las personas que trabajaban con él con delitos del fuero común. Cuando obtuvieron las órdenes de aprehensión, solicitaron a la FGR apoyo para ubicarlo, ya que había salido del país", explicó.

El fiscal detalló que, tras una labor de inteligencia, se logró ubicar a Bermúdez Requena en Paraguay, donde el gobierno local optó por su expulsión: "Fue un trabajo muy valioso por parte del gobierno de Paraguay. Lo regresamos a México y se le cumplió la orden de aprehensión local", indicó.

En el proceso de repatriación, la FGR reunió nueva información que permitió obtener una orden de aprehensión federal: "Logramos establecer vínculos muy claros con delincuencia organizada a partir de los testimonios de dos personas que trabajaban directamente con él; una ya está procesada federalmente y la otra se acogió a un criterio de oportunidad", agregó Gertz Manero.

Aunque Bermúdez Requena se negó a declarar ante autoridades locales, el fiscal señaló que la próxima audiencia intermedia será clave: "Ahí su defensa deberá responder a las imputaciones, lo que nos permitirá fortalecer el caso federal. Vamos muy bien hasta ahorita", dijo.

El fiscal Gertz Manero afirmó que "no le va a servir de nada" a Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, el haber promovido un amparo para evitar que se cumpla en su contra una segunda orden de aprehensión.

"¿Ustedes tienen conocimiento de que se promovió un amparo para evitar que se ejecute la segunda orden de aprehensión contra Bermúdez Requena?", se le preguntó al fiscal general de la República en conferencia mañanera de la Presidenta, Claudia Sheinbaum.

"Sí, promovió un amparo, pero no le va a servir de nada", respondió Gertz Manero.

La semana pasada, el presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, alias "El Comandante H", "El Abuelo" o "El Munra", buscó echar abajo la segunda orden de captura vigente en su contra por el presunto delito de delincuencia organizada.

Preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, el exsecretario de Seguridad de Tabasco tramitó un amparo ante el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal con residencia en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, en contra de la orden de aprehensión girada hace unas semanas por posibles delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, acopio y tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos.

