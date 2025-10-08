Ayer, en Puerto Vallarta, se generaron imágenes sorprendentes por el gran tamaño de las olas que provocó el huracán "Priscilla" y cómo estás generaban inundaciones en el municipio, así como daños.

Este miércoles 8 de octubre, aún permanece la alerta en Puerto Vallarta por el fenómeno , pero poco a poco comienzan a mostrarse las afectaciones de las olas.

Esta mañana, personal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta dio a conocer que las acciones de prevención continúan para mantener la seguridad de paseantes y turistas . El operativo abarca una zona que va desde Boca de Tomatlán hasta Boca de Tomates, informaron.

Aseguraron, además, que continúan en el recuento de los daños e inspeccionando las zonas afectadas por el fuerte oleaje .

Con relación a las autoridades de rescate acuático, también permanecen con una vigilancia constante y recordaron que la bandera roja está marcada para todas las playas, por lo que piden a los turistas no ingresar al mar , así como permanecer lejos de las zonas donde las olas rompen.

Ayer se difundieron videos del gran tamaño de las olas que se desbordaban por el Malecón de Puerto Vallarta, así como de embarcaciones que se voltearon en la playa de Mismaloya, aunque no se registraron personas lesionadas.

El pronóstico por el huracán "Priscilla" para este miércoles es todavía de fuerte oleaje en Jalisco.

Se prevé viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h y oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en costas de Baja California Sur (sur); viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco ; así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Colima.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil de Puerto Vallarta

