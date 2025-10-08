El huracán "Priscilla" se mantiene como huracán este miércoles 8 de octubre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

El SMN compartió que "Priscilla", ahora como un huracán de categoría 1, se localiza al suroeste de la península de Baja California . Sus bandas nubosas y amplia circulación ocasionarán chubascos y lluvias puntuales muy fuertes, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el occidente y noroeste del país .

No te pierdas: Guadalajara espera lluvia a esta hora del miércoles

En su distancia al lugar más cercano, "Priscilla" se ubica a 310 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 685 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco .

Su desplazamiento actual es hacia el noroeste (305°) a 13 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 150 km/h.

Se esperan lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California Sur (sur), así como lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Sinaloa y Nayarit . Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Dichas lluvias reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas; asimismo, podrían generar encharcamientos, deslaves, deslizamientos, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Se mantiene zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

Se prevé viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h y oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en costas de Baja California Sur (sur); viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco; así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Colima.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

ESPECIAL / Conagua

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA