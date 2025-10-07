El huracán "Priscilla", de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, se aleja lentamente de Jalisco, pero deja fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el occidente del país, incluido Puerto Vallarta.

Protección Civil Jalisco, al igual que varios usuarios en redes sociales, mostró un video en el que se puede observar la fuerza del oleaje en Puerto Vallarta.

En las imágenes se observan olas muy grandes que golpean con fuerza el borde del Malecón en Puerto Vallarta y envían el agua "fuera" del mar e inundan el andador y parte de calle , por lo que autoridades mantienen acordonadas varias áreas del Centro; por ejemplo a la altura de "El Caballito" , el emblemático símbolo del municipio.

Pero otros usuarios también compartieron videos del fuerte oleaje en distintas zonas de Puerto Vallarta, como la zona hotelera. Las imágenes muestran básicamente el mismo fenómeno natural, a pesar de que el cielo no se muestra nublado.

Protección Civil informó que "este martes se establece bandera roja en las playas del municipio, debido al incremento en el oleaje y las condiciones del mar, con olas que llegan a alcanzar entre 3 y 4 metros de altura" .

"Por tu seguridad, evita ingresar al mar y atiende las indicaciones del personal de Protección Civil y guardavidas, quienes se mantienen realizando recorridos preventivos a lo largo de la franja costera".

Este martes temprano por la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que se prevé oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en el sur de Baja California Sur; de 3 a 4 m en costas de Nayarit y Jalisco, y de 2 a 3 m en costas de Sinaloa, Colima y Michoacán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil Jalisco

