Las lluvias regresaron al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que, este miércoles 8 de octubre, cuenta con pronóstico de lluvias, sobre todo por la tarde y noche. Aquí la información y los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas de Jalisco y Michoacán; ambiente fresco a templado, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región, así como ambiente frío en zonas altas del este y noroeste de Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido, y caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán; lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y puntuales fuertes en Jalisco y Colima; dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además se prevén intervalos de chubascos en Nayarit. Viento de componente oeste menor a 30 km/h en la región, con rachas de 50 a 60 km/h en zonas de Jalisco y Michoacán; y rachas de 40 a 50 km/h en zonas de Nayarit y costas de Colima. Se prevé oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco, y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Colima y Michoacán.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé este día para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa o chubasco puntual por la tarde y hacia la noche . La temperatura máxima oscilará entre los 27-30 °C y la mínima entre los 16-17 °C.

03:00 PM 22% de probabilidad de lluvia 26 °C 04:00 PM 32% de probabilidad de lluvia 25 °C 05:00 PM 41% de probabilidad de lluvia 25 °C 06:00 PM 20% de probabilidad de lluvia 24 °C 07:00 PM 40% de probabilidad de lluvia 22 °C

La posibilidad de lluvia en Guadalajara este día es del 40 por ciento, pero es más probable alrededor de las 17:00 horas .

El huracán "Priscilla" continuará moviéndose al noroeste paralelo a las costas de Baja California Sur , de manea indirecta seguirá afectando con oleaje en el noroeste y parte del occidente, además de rachas de viento fuerte en dicha entidad.

Por otro lado, humedad entrante asociada a una zona de baja presión al sur de la República Mexicana, en combinación con inestabilidad de la atmósfera, ocasionarán lluvias fuertes a puntualmente intensas en el oriente, sur y Península de Yucatán. Mientras que el centro, occidente y noroeste tendrá lluvias de moderadas a fuertes.

Jalisco, con lluvia en varias regiones, principalmente hacia el interior de la Entidad. En el AMG, chubascos con actividad eléctrica por la tarde y noche .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

