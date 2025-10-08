La familia Litchi dio la más cordial bienvenida a 20 mil asistentes, entre ellos se contó con la presencia especial de Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara; Mauro Garza, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco; Checo Pérez, entre otras personalidades.

El evento comenzó con un mensaje de Alejandro Litchi, quien destacó los logros y el crecimiento de la marca, resaltando los proyectos realizados y el impacto positivo que han tenido en la comunidad. Además de anunciar las nuevas colecciones y proyectos que fortalecerán a la marca y su propósito social. Asimismo agradeció al equipo, las empresas y clientes por ser parte de la trayectoria de Nice.

Durante el festejo se realizó el lanzamiento de la colección exclusiva Nice x Miss Universe a través de una pasarela, en la que participaron Victoria Kjaer, Miss Universe 2024; Fátima Bosh, Miss Universe México 2025 y las candidatas a Miss Universe 2025. Los asistentes disfrutaron de una rica cena dos tiempos y el concierto de Enrique Iglesias así como la música en vivo de Arcano.

Nice se fundó hace 29 años como una marca dedicada a la joyería, belleza y bienestar con el objetivo de ofrecer productos de alta calidad, que resaltan la elegancia y el estilo de la mujer. A lo largo de 29 años de experiencia, Nice se ha consolidado como un referente en el mercado, combinando diseño innovador, tendencias internacionales y un enfoque en el empoderamiento de la comunidad de empresarios Nice.

Actualmente la Fundación Nice integra responsabilidad social en sus actividades, apoyando organizaciones como Villa de los Niños y causas como Nariz Roja, Hospital Civil y Teletón.

Evento: 29 aniversario de Nice de México. Lugar: Arena Guadalajara. Fecha: 4 de octubre de 2025. Invitados: 20 mil.

Nice de México

Página Web: niceonline.com

Facebook: Nice

Instagram: @niceoficialmx

CP