Miércoles, 08 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Aniversario

Nice de México celebra su 29 aniversario

Nice de México celebró su 29 aniversario con una gran noche, en la que se disfrutó de un concierto con Enrique Iglesias

Por: Xochitl Martínez

Juan Pablo Canales, Carlos Lamadrid e Ignacio Robles. GENTE BIEN JALISCO / Aniversario de Nice México

Juan Pablo Canales, Carlos Lamadrid e Ignacio Robles. GENTE BIEN JALISCO / Aniversario de Nice México

Fer Medina. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Fer Medina. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alejandro Litchi Rabinovitz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Alejandro Litchi Rabinovitz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Checo Pérez. GENTE BIEN JALISCO / Aniversario de Nice México

Checo Pérez. GENTE BIEN JALISCO / Aniversario de Nice México

Diego García De Quevedo e Inés Arregui. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Diego García De Quevedo e Inés Arregui. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

María Montelongo y Paulo Lucke. GENTE BIEN JALISCO / 29 aniversario de Nice México

María Montelongo y Paulo Lucke. GENTE BIEN JALISCO / 29 aniversario de Nice México

29 aniversario de Nice de México. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

29 aniversario de Nice de México. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ernesto Gómez Ibarra y Teresa Cuesta GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Ernesto Gómez Ibarra y Teresa Cuesta GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Checo Barrera y Mauro Garza. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Checo Barrera y Mauro Garza. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Pedro Pizá y Stephanie Shultz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Pedro Pizá y Stephanie Shultz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Lorena Paniagua. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Lorena Paniagua. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mónica Escoto y Antonio Orozco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mónica Escoto y Antonio Orozco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alyssa y Christian Cherin. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Alyssa y Christian Cherin. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Celina Orozco. GENTE BIEN JALISCO / 29 aniversario de Nice de México

Celina Orozco. GENTE BIEN JALISCO / 29 aniversario de Nice de México

Antonella Gerini. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Antonella Gerini. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Ale Infante. GENTE BIE JALISCO / C. Jimeno

Ale Infante. GENTE BIE JALISCO / C. Jimeno

Alan Vercovici y Luz Baldenebro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Alan Vercovici y Luz Baldenebro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Ricardo Korkowski y Mónica Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ricardo Korkowski y Mónica Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ricardo Elías y Cecy Rabinovitz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Ricardo Elías y Cecy Rabinovitz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

La familia Litchi dio la más cordial bienvenida a 20 mil asistentes, entre ellos se contó con la presencia especial de Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara; Mauro Garza, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco; Checo Pérez, entre otras personalidades.

El evento comenzó con un mensaje de Alejandro Litchi, quien destacó los logros y el crecimiento de la marca, resaltando los proyectos realizados y el impacto positivo que han tenido en la comunidad. Además de anunciar las nuevas colecciones y proyectos que fortalecerán a la marca y su propósito social. Asimismo agradeció al equipo, las empresas y clientes por ser parte de la trayectoria de Nice.

Durante el festejo se realizó el lanzamiento de la colección exclusiva Nice x Miss Universe a través de una pasarela, en la que participaron Victoria Kjaer, Miss Universe 2024; Fátima Bosh, Miss Universe México 2025 y las candidatas a Miss Universe 2025. Los asistentes disfrutaron de una rica cena dos tiempos y el concierto de Enrique Iglesias así como la música en vivo de Arcano.

Nice se fundó hace 29 años como una marca dedicada a la joyería, belleza y bienestar con el objetivo de ofrecer productos de alta calidad, que resaltan la elegancia y el estilo de la mujer. A lo largo de 29 años de experiencia, Nice se ha consolidado como un referente en el mercado, combinando diseño innovador, tendencias internacionales y un enfoque en el empoderamiento de la comunidad de empresarios Nice.

Actualmente la Fundación Nice integra responsabilidad social en sus actividades, apoyando organizaciones como Villa de los Niños y causas como Nariz Roja, Hospital Civil y Teletón.

Evento: 29 aniversario de Nice de México.

Lugar: Arena Guadalajara.

Fecha: 4 de octubre de 2025.

Invitados: 20 mil.

Nice de México

Página Web: niceonline.com

Facebook: Nice

Instagram: @niceoficialmx

CP

Temas

  • Aniversario
  • Nice
  • Joyería
  • Empresas del Estado de Jalisco
  • Alejandro Litchi
  • Nice x Miss Universe
  • 29 aniversario de Nice de México
  • Arena Guadalajara
  • Enrique Iglesias
  • Mónica Escoto
  • Antonio Orozco
  • Stephanie Shultz
  • Pedro Pizá
  • Mauro Garza
  • Checo Pérez
  • Ricardo Elías
  • Luis Robles
  • Alan Vercovici
  • Mónica Jiménez
  • Antonella Gerini
  • Juanita Ramírez
  • Tere Martínez
  • Bárbara Ortiz
  • Camila Igartua
  • Ale Infante
  • Fer González
  • Luisa González
  • Karla Sáenz
  • Gaby García
  • Estefanía Helfon
  • Juan Pablo Canales
  • Carlos Lamadrid
  • Ignacio Robles
  • Celina Orozco
  • Pablo García Sancho
  • Paulo Lucke
  • Armando Madero
  • Teresa Pérez
  • Samantha Rábago
  • Daniela Cabrera
  • Miguel Martín
  • Miriam Litchi
  • Gonzalo Padilla
  • Mariana Rodríguez
  • Fer Medina
  • Pasarela Nice
  • José Luis Tostado
  • Arturo Ramos
  • Catalina Olea
  • Checo Barrera

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones