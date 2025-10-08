Un juez federal otorgó la suspensión definitiva a Hernán “N”, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel Nueva Generación (CNG), lo que impide temporalmente su detención por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

La medida responde a un amparo solicitado por Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, para frenar su segunda orden de aprehensión, trámite iniciado desde septiembre ante el Juzgado 4 en Materia Penal del Estado de México.

El juez determinó el 7 de octubre conceder la suspensión definitiva contra la detención que buscaba la Fiscalía General de la República (FGR).

A pesar de esta resolución, Hernán “N” a deberá permanecer en el Cefereso No. 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, debido a que enfrenta un proceso por delitos del fuero común cometidos en Tabasco.

Hernán “N” es uno de los presuntos líderes de La Barredora, célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CNG, uno de los seis carteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero pasado.

Según la información de inteligencia, el exfuncionario habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

El pasado 13 de septiembre, Bermúdez Requena fue capturado en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en Asunción, en Paraguay.

Con información de EFE

