El empresario Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente de Grupo Orlegi y propietario de los clubes Atlas y Santos Laguna en la Liga MX, fue absuelto del proceso penal que promovía en su contra la Fiscalía General de la República (FGR) a instancias del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el Club Santos Laguna, el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila, con sede en Torreón, resolvió el pasado 7 de octubre de 2025 no vincular a proceso al dirigente, tras determinar que no existían elementos suficientes que acreditaran la existencia de un delito ni su supuesta participación en los hechos señalados.

“El titular del Juzgado determinó no vincularlo a proceso, al considerar que no existen elementos objetivos que acrediten la existencia del hecho con apariencia de delito ni la supuesta participación que se le atribuía”, señala el comunicado.

Con esta resolución, Irarragorri queda libre de toda imputación dentro de la causa penal en cuestión. El fallo representa un respaldo judicial para el dirigente y su grupo empresarial, que controla además al Real Sporting de Gijón, en España.

El documento también resalta que tanto el Club Santos Laguna como el propio Irarragorri consideraron que la vía institucional y la confianza en las autoridades judiciales eran la ruta adecuada para resolver el caso, y que la decisión del juez confirma la corrección de su actuar.

Asimismo, el comunicado reafirma el compromiso del empresario y de Grupo Orlegi con la transparencia, la legalidad y la ética que, según la misiva, rigen su gestión.

“Seguiremos trabajando con la máxima transparencia y cumpliendo estrictamente la ley, de acuerdo con los valores y las políticas de comportamiento ético que rigen en toda la organización”, concluye el texto firmado por Santos Laguna.

