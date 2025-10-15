Estos son los usuarios exentos del aumento a la tarifa del transporte público en Edomex

A partir de este miércoles 15 de octubre, la tarifa del transporte público del Estado de México (Edomex) experimentará un aumento, por lo que miles de usuarios deberán ajustar su presupuesto para viajar en las unidades, aunque, según fuentes oficiales, algunos no deberán pagar más.

El anuncio de este incremento fue notificado por las autoridades de la entidad en la Gaceta del Gobierno. El acuerdo que autoriza el alza en el costo del transporte llega tras meses de presión por parte de los concesionarios para que hubiera una actualización en los montos.

¿Cuánto cuesta el transporte público en el Estado de México tras el aumento?

De acuerdo con la ficha informativa publicada en la Gaceta, el costo será de 14 pesos para los primeros 5 kilómetros. Se cobrarán 25 centavos por cada kilómetro adicional, aunque se especificó que para facilitar el pago, se redondeará al múltiplo más cercano a los 50 centavos.

¿Quiénes están exentos del aumento de la tarifa en el transporte público?

El documento oficial detalla que los niños menores de 5 años podrán viajar sin costo y ocupar uno de los asientos. Además, se mantendrá una tarifa preferencial de 12 pesos para las personas adultas mayores que presenten la credencial Inapam. También se mantienen vigentes los descuentos para estudiantes y personas con discapacidad.

MB



