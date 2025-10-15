SAT: ¿Cuáles son los estados afectados por el paro nacional?

Desde el pasado martes 14 de octubre, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevan a cabo un paro nacional en demanda de mejores condiciones laborales.Ante esta situación, el SAT emitió un comunicado oficial para informar a los contribuyentes sobre su situación actual debido a estas manifestaciones, especialmente a quienes tenían cita en sus oficinas.En el comunicado se indicó que las oficinas del SAT suspendieron operaciones en los siguientes estados:Los contribuyentes que no puedan acudir a su cita debido al paro nacional recibirán un correo electrónico con la opción de reprogramarla.Para dudas o aclaraciones, el SAT pone a disposición el chat personalizado en chat.sat.gob.mx o la línea Marca SAT (55 6272 2728) para recibir asesoría.El SAT afirmó que continúa con los canales de diálogo y colaboración con sus empleados “dentro de un marco de respeto y responsabilidad”, y aclaró que no se han realizado amenazas contra quienes participan en las manifestaciones.Además, señaló que, con el apoyo de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Trabajo y Previsión Social (STPS), mantiene comunicación con los trabajadores para atender y escuchar sus demandas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS