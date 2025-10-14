La ruta del Sitren ya opera con nuevas unidades para minimizar tiempos de espera

Desde este martes 14 de octubre el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) puso en operación nuevas unidades que se suman a la Ruta 1 del Sitren, conocida por algunos como Ruta de Mi Transporte Tren Ligero, con el objetivo de minimizar las frecuencias de paso.

Se trata de 12 nuevos autobuses articulados de gas natural marca FOTON, los cuales, de acuerdo con el Siteur, están equipados con aire acondicionado, accesibilidad universal y tienen la capacidad de movilizar a hasta 140 pasajeros, buscando reducir los tiempos de espera de 40 a solo 08 minutos.

De esta forma, el Siteur busca brindar un mejor servicio a las y los usuarios de la Ruta 1, la cual, recordó, recorre las avenidas Juárez y Vallarta desde el Parque Revolución, en Avenida Federalismo, hasta la Central de Autobuses de Zapopan, en el cruce de Vallarta y Aviación.

Karina Hermosillo Ramírez, Coordinadora General de Gestión Integral del Territorio, y Amilcar López Zepeda, Director General del Siteur, acudieron al paradero de Parque Revolución para supervisar el correcto arranque de operaciones de las nuevas unidades.

"Hoy hemos podido constatar, a través de los usuarios, la alegría y la satisfacción de no estar esperando por 40 minutos a que llegue el siguiente camión y ver también unidades nuevas con mejor tecnología. Esto es lo que estamos buscando, que más allá de los números, estos se traduzcan en un impacto social", expresó Karina Hermosillo.

El titular del Siteur adelantó que en los próximas días se pondrá en marcha el reforzamiento de la Ruta 1-B, la cual opera como extensión de la Ruta 1 y que recorre la Carretera a Nogales, desde la Central de Autobuses de Zapopan al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara.

"En esta misma semana daremos el anuncio de la segunda ruta que traerá en operación en próximos días para la atención del CUCBA", detalló Amílcar López.

Lo anterior, forma parte del reforzamiento dado a conocer el 6 de octubre por el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien presentó el Plan de Reforzamiento del Servicio de Transporte para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), y Puerto Vallarta, con una inversión de dos mil 305 millones de pesos destinados a la adquisición de 203 vehículos.

En una primera etapa, 100 unidades se integrarán de manera escalonada a las siete rutas de Mi Transporte Tren Ligero, que con una inversión de 378 millones de pesos beneficiarán de manera directa a 52 mil usuarias y usuarios al día.

Los beneficios en todas las rutas serán directos, con una reducción estimada de 50 por ciento en los tiempos de espera en promedio, así como el incremento de 119 por ciento en kilómetros de cobertura y 198 por ciento en la capacidad de atención a la ciudadanía.

Desde este martes la Ruta 1, que cubre el recorrido que va por Juárez- Vallarta, desde Parque Revolución a Avenida Aviación pasa de cuatro a 12 unidades a gas natural marca Foton con accesibilidad universal y capacidad de hasta 140 pasajeros.

