Pensión Bienestar: ¿Qué se sabe del próximo pago del 2025? fecha y monto

Según las reglas de operación de este programa social impulsado por el Gobierno Federal, la dispersión de pagos de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores se realiza de forma bimestral. Lo mismo aplica para la entrega de pagos de otros apoyos, como la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad y el programa para hijos de Madres Trabajadoras.

Esto indica que, en el periodo de un año, se realiza un total de seis depósitos en las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios. Para este 2025, solo resta un pago, por ello, aquí te decimos lo que se sabe hasta el momento.

¿Cuándo es el próximo pago de la Pensión Bienestar?

Se tiene previsto que la dispersión de recursos económicos correspondientes al último pago de la pensión Bienestar de este año se realice en el mes de noviembre.

Para conocer las fechas específicas de pagos por letra, es necesario estar al pendiente de las redes oficiales de los Programas del Bienestar, además de la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Se estima que el calendario sea publicado durante los primeros días de dicho mes.

Después de este periodo, se espera que en enero se realice el primer pago del 2026.

¿De cuánto será el próximo pago de las pensiones del Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga durante el 2025 un pago bimestral de 6 mil 200 pesos a sus beneficiarios. Mientras tanto, los montos de otros programas sociales son distintos:

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Cabe señalar que, para el próximo año, es posible que los montos de estos programas sociales aumenten conforme a la inflación proyectada. En 2025, el pago del apoyo a adultos mayores subió de 6 mil a 6 mil 200 pesos.

