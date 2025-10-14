A través de la Gaceta Oficial del Estado de México, la Secretaría de Movilidad del Estado anunció que el pasaje de los transportes públicos aumentará un 17%, con el objetivo de mejorar el servicio y cubrir los gastos de operación.

Tras meses de exigencia por parte de los transportistas, las autoridades del Edomex informaron que el costo por viaje en transporte público subirá de 12 a 14 pesos mexicanos por los primeros cinco kilómetros. Cada kilómetro adicional a los cinco se cobrará a 25 centavos.

De acuerdo con el comunicado oficial, la nueva tarifa comenzará a aplicarse a partir del próximo 15 de octubre , por lo que las familias y personas que dependan de este medio para moverse por la ciudad deberán ajustar su presupuesto.

No obstante, aunque el aumento del transporte público afectará a todo el Estado de México, e l precio podrá variar dependiendo de la zona y el municipio.

Según los reportes de la Secretaría de Movilidad, en los municipios del sur —considerados rurales—, el servicio mixto tendrá una tarifa máxima de 11 pesos por los primeros diez kilómetros y 25 centavos por cada kilómetro adicional.

Municipios del Estado de México donde el pasaje del transporte público costará 11 pesos:

Amanalco

Donato Guerra

Ixtapan del Oro

Otzoloapan

Santo Tomás

Valle de Bravo

Villa de Allende

Zacazonapan

Almoloya de Alquisiras

Coatepec Harinas

Ixtapan de la Sal

Joquicingo

Malinalco

Ocuilan

Sultepec

Tenancingo

Texcaltitlán

Tonatico

Villa Guerrero

Zacualpan

Zumpahuacán

Amatepec

Luvianos

Tlatlaya

San Simón de Guerrero

Tejupilco

Temascaltepec

Los otros 98 municipios del Estado de México deberán ajustarse al nuevo incremento, con una tarifa mínima de 14 pesos:

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Toluca

Naucalpan de Juárez

Chimalhuacán

Tlalnepantla de Baz

Ixtapaluca

Tecámac

Cuatitlán Izcalli

Atizapán de Zaragoza

Tultilán

Nicolás Romero

Chalco

Valle de Chalco Solidaridad

La Paz

Texcoco.

Cabe destacar que los niños menores de cinco años estarán exentos de pago, mientras que los adultos mayores que presenten su tarjeta del Inapam continuarán pagando la tarifa inicial de 12 pesos.

