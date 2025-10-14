Este martes 14 de octubre la Selección de México se enfrenta a Ecuador en un partido amistoso más rumbo al Mundial de 2026. Los dirigidos por Javier Aguirre buscarán sacudirse la goleada que les propinó Colombia el pasado fin de semana.

El encuentro está agendado para el día de hoy a las 20:30 horas en el Estadio Akron. Con motivo del regreso del combinado nacional a tierras tapatías, la Secretaría de Transporte de Jalisco y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) brindarán un servicio especial con la Ruta 1 de Mi Transporte Tren Ligero.

De ida, la ruta se extenderá por Juárez–Vallarta, desde Calzada Independencia hasta Av. Aviación, con un recorrido especial hacia el estadio para quien decida transportarse de esta manera al partido entre México y Ecuador.

El camino rumbo al partido, que se habilitará a partir de las 17:00 horas, comenzará por avenida Juárez a la altura de la Calzada Independencia hasta avenida Aviación a la altura de la terminal de Autobuses de Zapopan. Por último, se dispondrá un tramo especial por avenida del Bajío para llegar al Estadio Akron.

Para el regreso, la Ruta 1 de Mi Transporte Tren Ligero extenderá su horario hasta las 00:00 horas. El recorrido será desde el Estadio Akron por todo avenida Vallarta hasta avenida López Mateos para luego descender rumbo al Centro Historico por Hidalgo hasta la Calzada Independencia.

Este es el mapa del servicio especial de la Ruta 1 para el día de hoy

Al finalizar el encuentro, se habilitarán cinco unidades para el regreso, con salida desde el Estadio AKRON hacia el Parque Rojo.

