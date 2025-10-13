Revelan principal causa de la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford

El pasado sábado 13 de septiembre, el Allegiant Stadium de Las Vegas fungió como el escenario de una de las peleas más esperadas de los últimos tiempos: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford.

Tras este evento, la crítica alabó la habilidad del estadounidense, pues logró imponerse al mexicano y llevarse la victoria. Por el otro lado, con este resultado desfavorable, el tapatío fue el blanco de comentarios negativos, sin embargo, Ángel García, padre y entrenador de Danny García, ofreció hace poco una perspectiva distinta que explicaría la derrota de Canelo.

Te puede interesar: Beccacece destaca el reto ante México en el Estadio AKRON

¿Por qué Canelo perdió ante Crawford?

Aunque muchos han hablado del buen rendimiento de Terence Crawford sobre el ring, para Ángel García el resultado de la pelea se debe principalmente a que Canelo estaba agotado: "Canelo Álvarez parecía agotado, no debió pelear contra Crawford", dijo a la plataforma dedicada a los deportes de combates Fight Hub TV.

El entrenador de boxeo recordó que en el periodo de un año, el mexicano tuvo tres peleas demandantes en su agenda, incluido el encuentro con William Scull en Arabia Saudita, lo que implicó una mayor fatiga.

Asimismo, señaló que el combate con rivales brutales como Gennadiy Golovkin, quien impactó con fuertes golpes la cabeza de Canelo, ha tenido secuelas.

El pugilista tapatío comenzó su carrera profesional a los 15 años, acumulando décadas de trabajo sobre el cuadrilátero. Ahora, con 35 años, Álvarez se prepara para una cirugía de codo.

García dijo que la decisión de Canelo de evitar a David Benavidez "fue inteligente", señalando que debió hacer lo mismo con Crawford, pues no se encontraba en condiciones óptimas para pelear: "¿Debió haber sido inteligente con Terence Crawford? No debió haber peleado contra Terence Crawford", sentenció el entrenador.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

