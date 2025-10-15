SAT: Estas son las oficinas afectadas por protesta de hoy 15 de octubre

Desde el martes 14 de octubre, hasta el día de hoy, 15 de octubre, empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizan un paro a nivel nacional, demandando mejoras en sus condiciones laborales.Cabe resaltar que los trabajadores del SAT exigen que se aplique el 12% del incremento a su sueldo, efectuado al salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2025.Frente a esta situación, el SAT publicó un comunicado oficial para informar a los contribuyentes sobre el estado de sus servicios, especialmente para quienes tenían citas programadas en sus oficinas.Las oficinas afectadas por paro nacional del SAT, son las siguientes:Para aquellos contribuyentes que pierdan su cita debido al paro nacional del SAT, les harán llegar un correo electrónico para realizar la reprogramación de la misma. Ante cualquier duda o aclaración, el SAT puso a disposición de los contribuyentes el chat uno a uno en chat.sat.gob.mx, para recibir asesoría, o bien, la línea Marca SAT (5562722728).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS