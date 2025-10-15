SAT: Estas son las oficinas afectadas por protesta de hoy 15 de octubre

Desde el martes 14 de octubre, hasta el día de hoy, 15 de octubre, empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizan un paro a nivel nacional, demandando mejoras en sus condiciones laborales.

Cabe resaltar que los trabajadores del SAT exigen que se aplique el 12% del incremento a su sueldo, efectuado al salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2025.

Frente a esta situación, el SAT publicó un comunicado oficial para informar a los contribuyentes sobre el estado de sus servicios, especialmente para quienes tenían citas programadas en sus oficinas.

¿Cuáles son las oficinas afectadas por paro del SAT?

Las oficinas afectadas por paro nacional del SAT, son las siguientes:

Oficina Módulo Distrito Federal 1: Bahía de Santa Bárbara No. 23, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Oficina Módulo Distrito Federal 2: Avenida Paseo de la Reforma Norte No. 10, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Oficina Módulo Distrito Federal 3: Viaducto Río de la Piedad No. 507, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. Oficina Módulo Distrito Federal 4: Avenida San Lorenzo No. 104, colonia San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco. Oficina del Servicio de Administración Tributaria “El Reloj” Cáliz: Colonia San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán.

¿Qué hago si pierdo mi cita en el SAT por el paro nacional?

Para aquellos contribuyentes que pierdan su cita debido al paro nacional del SAT, les harán llegar un correo electrónico para realizar la reprogramación de la misma.

Ante cualquier duda o aclaración, el SAT puso a disposición de los contribuyentes el chat uno a uno en chat.sat.gob.mx, para recibir asesoría, o bien, la línea Marca SAT (5562722728).

