La mañana de este miércoles 15 de octubre, el peso mexicano es favorecido por la debilidad del billete verde. De acuerdo con Bloomberg, la divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de los 18.45 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.29% o 5 centavos respecto a la jornada anterior.

Los inversores continúan evaluando el progreso de las tensiones arancelarias entre China y Estados Unidos, así como las expectativas de flexibilización monetaria de la Reserva Federal (Fed) hacia el cierre del año, comentaron los especialistas de Monex.

A mitad de semana, los mercados accionarios muestran un comportamiento positivo, a pesar de la continuidad del cierre del gobierno y una marcada tensión comercial.

El ámbito corporativo sigue reforzando la idea de que el crecimiento en las utilidades del sector financiero es muy favorable. En relación con el cierre del gobierno, se esperan declaraciones de varios funcionarios de la Fed, luego de que Jerome Powell expresara preocupaciones sobre la debilidad del mercado laboral y sugiriera una posible pausa en la reducción del balance.

Respecto al tema comercial, persisten señales mixtas en el entorno económico, marcadas por las tensiones entre Estados Unidos y China.

En el plano corporativo, en Estados Unidos, los bancos lideraron las ganancias: Bank of America superó las expectativas y Morgan Stanley también reportó resultados por encima de lo previsto. En México, ayer inició la temporada de reportes con la publicación de cifras de AMX.

Otras divisas

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.16%. El euro sube 0.12% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.2%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, avanza 0.7%, manteniendo el apetito de los inversionistas

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 15 DE OCTUBRE DE 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.10 Banco Azteca 17.30 19.09 Banorte 17.70 18.85 BBVA 17.65 18.78 Banamex 17.94 18.96 Scotiabank 16.30 19.20

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

