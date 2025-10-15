Lluvia de estrellas Oriónidas 2025: ¿Cuál será el mejor horario para observarlas en México?

Durante las madrugadas de este mes de octubre, México podrá disfrutar de la lluvia de estrellas Oriónidas, destacando un pico previsto entre el 21 y 22 de octubre.

Los mejores momentos para observar caer meteoros estarán entre las 1:00 a.m. y las 5:30 a.m., con condiciones favorables gracias a la fase lunar.

¿Cuándo será el pico de las Oriónidas en México?

El máximo de actividad de esta lluvia de estrellas se proyecta entre la noche del 21 al 22 de octubre.

Durante ese periodo, será posible ver hasta 10‑20 meteoros por hora en cielos oscuros y sin interferencia lumínica, esto de acuerdo con Star Walk.

¿Durante qué horas conviene observarlas?

La ventana óptima se ubica entre la 1:00 a.m. y las 5:30 a.m., con el momento ideal cercano a las 3:00–4:30 a.m., cuando el radiante de Orión alcanza altura suficiente.

En estos horarios, el cielo será más oscuro y la visibilidad mayor, siempre que no haya nubosidad ni contaminación lumínica.

