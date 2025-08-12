Estos son los puntos que siguen inundados en CDMX tras las lluvias

Este martes, durante la madrugada, la Ciudad de México experimentó fuertes tormentas eléctricas y, en algunas zonas, acompañadas de granizo. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), debido a los graves estragos que ocasionó el fenómeno meteorológico, apoyaron a las y los capitalinos y realizan tareas para eliminar encharcamientos.

Uno de los puntos mayormente afectados fue el bajopuente de Insurgentes Sur y Prolongación Guerrero , donde oficiales tuvieron que realizan tareas de vialidad para evitar que los automovilistas queden varados.

Uno de los puntos mayormente afectados fue el bajopuente de Insurgentes Sur y Prolongación Guerrero. X / @OVIALCDMX

En la calzada Ignacio Zaragoza , a la altura de la estación del Metro Peñón Viejo, elementos de la Policía Metrópolitana retiraron basura y destaparon coladeras para eliminar los encharcamientos.

También sobre la calzada Ignacio Zaragoza , efectivos de la SSC apoyaron con el destape de coladeras y quitando la basura para eliminar anegaciones a la altura de la calle Florencio Antillón , en la colonia Juan Escutia, Alcaldía Iztapalapa.

Efectivos de la SSC apoyaron con el destape de coladeras y quitando la basura para eliminar anegaciones a la altura de la calle Florencio Antillón, en la colonia Juan Escutia, Alcaldía Iztapalapa. X / @OVIALCDMX

En la alcaldía Gustavo A. Madero , policías ayudaron un hombre cuyo automóvil quedó varado en un encharcamiento en el cruce de Talismán y Avenida Gran Canal , en la colonia Pueblo de San Juan de Aragón.

En acciones de apoyo realizadas en la Alcaldía Magdalena Contreras , policías ayudaron a retirar escombros y tierra que se deslizaron hacia la entrada de una casa en la calle Ayuntamiento , de la colonia San Bernabé Ocoltepec.

En el lugar, también cortaron ramas y arbustos para que las tres mujeres que habitan el domicilio pudieran salir.

Los trabajos en que los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha apoyado forman parte del operativo Tlaloque 2025.

Otra de las afectaciones y, posiblemente, la más grave de todas, fue la vivida en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM), el cual suspendió casi nueve horas el servicio por motivo de las inclemencias del tiempo .

El de este martes fue el segundo parón que el aeropuerto de la capital del país tiene en tres días debido a las intensas precipitaciones. El primero fue durante la tarde del domingo y la noche del lunes.

De acuerdo con información del AICM, el cierre de operaciones de este martes afectó a unos 19 mil 500 pasajeros , con un total de:

16 vuelos desviados

3 cancelados

120 viajes demorados

Mientras que en el parón del lunes, 104 vuelos y 14 mil 892 pasajeros se vieron afectados por las lluvias .

La compañía Aeroméxico explicó en un comunicado que "ha experimentado afectaciones en un número considerable de sus operaciones programadas" y aseguró que se encontraba trabajando en "planes de acción" para reducir el impacto y proteger a los pasajeros afectados.

" A partir de las 11:00 horas (17:00 GMT) se abre la pista 05 derecha – 23 izquierda, con lo que se normalizan en su totalidad las operaciones aéreas ", señaló esta mañana el AICM a través de la red social X.

¿Qué puntos de la CDMX siguen inundados por la lluvia de la madrugada?

Calzada Ignacio Zaragoza, Parque Balvanera

#PrecauciónVial | Continúa afectada la circulación por encharcamiento en Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura del Parque Balvanera, alcaldía Iztapalapa. #AlternativaVial Eje 6 Sur y Av. Texcoco. #Tlaloque2025 pic.twitter.com/NqpZLpxEv6— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 12, 2025

Circuito Interior Sur, Avenida Oceanía

Publicación de OVIAL realizada hace 5 horas. Continúan las afectaciones. X / @OVIALCDMX

San Juan de Aragón, Avenida Talismán y el Gran Canal del Desagüe

#Tlaloque2025 l Derivado de la lluvia de anoche, personal de la #SSC auxilió al conductor de un vehículo particular para salir de una zona inundada en la avenida Talismán y el Gran Canal del Desagüe, en el Pueblo de San Juan de #Aragón, de @TuAlcaldiaGAM, y mantenerse en un… pic.twitter.com/pGUvf7EjGm— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 12, 2025

Avenida Paseo de la Reforma

Publicación de OVIAL realizada hace 4 horas. Continúan las afectaciones. X / @OVIALCDMX

Eje 1 Norte y Asistencia Pública Federal

Publicación de OVIAL realizada hace 4 horas. Continúan las afectaciones. X / @OVIALCDMX

Eje 1 Norte y Alberto Santos Dumont

Publicación de OVIAL realizada hace 3 horas. Continúan las afectaciones. X / @OVIALCDMX

Eje 2 Norte y Eje Central

Publicación de OVIAL realizada hace 3 horas. Continúan las afectaciones. X / @OVIALCDMX

Avenida Gran Canal desde Río de los Remedios

Publicación de OVIAL realizada hace 3 horas. Continúan las afectaciones. X / @OVIALCDMX

Con información de SUN y EFE.

