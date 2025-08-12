En índice de criminalidad en Guanajuato aumentó, luego de que fuera localizada sin vida una exlocutora de radio en el municipio de Silao.

Geovanna Edith, exlocutora de radio de Monterrey, fue encontrada muerta con presuntas huellas de violencia la noche del domingo 10 de agosto, en la colonia Estrella del municipio de Silao .

El hallazgo del cuerpo en la vía pública motivó el inicio de una carpeta de investigación en la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios.

A través de una llamada al Sistema de Emergencias se reportó que había una mujer tirada en la calle, con presuntas huellas de violencia ; ante ello se desplazaron elementos de Policía Municipal y paramédicos en una ambulancia, quienes indicaron que la persona no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado confirmó que la víctima fue identificada como Geovanna Edith -exconductora en varias estaciones radiofónicas en Monterrey- y quien se dedicaba al comercio en esta ciudad.

La representación social agregó que la indagatoria que lleva a cabo "es tendiente a identificar y dar con quién o quienes resulten responsables de este condenable hecho".

Agrega el comunicado que, los protocolos de investigación exigibles en el caso desde ya se están observando.

Dijo que los protocolos del caso se están observando, y enfatizó que se trabaja con apego a la ley, con respeto a los derechos de las víctimas y con total determinación para garantizar que este caso no quede impune.

