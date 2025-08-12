La Casa de los Famosos México 2025: ¿Quién es el líder en la semana 3?

El pasado domingo 10 de agosto, se vivió la segunda noche de eliminación de La Casa de los Famosos México y, luego de que Dalílah Polanco decidió otorgarse la salvación a sí misma, cuatro integrantes quedaron en riesgo de eliminación:

Priscila Valverde

Alexis Ayala

Mar Contreras

Adrián Di Monte

Con la llegada de esta segunda semana en el reality, la tensión entre los habitantes ha ido aumentando y ya hay una división obvia entre los dos bandos —el Cuarto Día y el Cuarto Noche—, la cual fue más notable durante la eliminación, donde los 3 habitantes del Cuarto Noche estaban tirando por la expulsión de Priscila.

Sin embargo, esta segunda gala de eliminación dejó como víctima a Adrián Di Monte, quien se vio obligado a dejar inmediatamente las instalaciones de la casa más famosa de México . Ante este resultado, muchos usuarios de redes sociales celebraron la salida de Adrián Di Monte de la casa y aplaudieron al público por votar para no salvarlo a él de nuevo.

Como contraparte, otros internautas celebraron el regreso de Priscila Valverde a la casa, luego de entrar a la rueda de eliminación.

¿Quién obtuvo el liderazgo de la casa esta semana en LCDLF?

El día de ayer, las y los participantes de la casa más famosa de México llevaron a cabo la prueba para designar al nuevo líder de la semana .

En este difícil reto, solo uno de los jugadores — Mariana Botas, Priscila Valverde, Shiky y Aldo De Nigris —, lograría completar cinco puntos, soplando y colocando cinco pelotas en un tablero, pero debían desplazarse sobre una estructura larga de un extremo a otro sin utilizar sus pies, pues estaban impedidos por una cola de sirena.

Las y los participantes utilizaron una cola de sirena en todo momento del reto por el liderazgo de la casa. X / @LaCasaFamososMx

La competencia comenzó con rapidez por parte de Aldo, haciendo rápidas maniobras para tomar la pelota, desplazarse por la plataforma y, después de todo el esfuerzo, soplar la pelota sobre el tablero y hacer puntos.

Cuando Mariana logró colocar su primera pelota en el tablero, Aldo ya contaba con 3 puntos sumados a su favor y se encontraba a la cabeza del difícil reto.

Finalmente, Aldo logró colocar la pelota en el último espacio para lograr los 5 puntos y se convirtió en el líder esta tercera semana , obteniendo los siguientes beneficios:

Inmunidad

Posibilidad de salvar a un integrante nominado

La suite del líder

Uno de los momentos más memorables de la jornada de ayer fue al acompañante que Aldo eligió para acompañarlo durante su primera noche en la suite: Abelito .

Con información de SUN.

