Estos son los precios por estado para actualizar el acta de nacimiento

El acta de nacimiento es un documento oficial que permite acreditar el nombre, sexo, nacionalidad, fecha, lugar de nacimiento y nombre de los padres de la persona que lo solicita.

Además, mantiene su función como documento de identidad a nivel nacional.

Desde el pasado 1 de agosto de 2025, todos los nuevos trámites relacionados con actas de nacimiento se realizan en la nueva Plataforma Nacional de Registro Civil: https://www.miregistrocivil.gob.mx/

Para tramitar el acta de nacimiento en línea necesitas:

Tener una cuenta en Llave MX.

Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada.

Realizar el pago en línea.

Descargar el documento

Los costos de este documento oficial varía por estado, aquí la lista completa conforme a datos de la nueva Plataforma:

GOBIERNO DE MÉXICO

