Martes, 12 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Estos son los precios por estado para actualizar el acta de nacimiento

Desde el pasado 1 de agosto de 2025, todos los nuevos trámites relacionados con actas de nacimiento se realizan en la nueva Plataforma Nacional de Registro Civil

Por: El Informador

Para tramitar el acta de nacimiento en línea necesitas cumplir con algunos requisitos. ESPECIAL / CANVA

Para tramitar el acta de nacimiento en línea necesitas cumplir con algunos requisitos. ESPECIAL / CANVA

El acta de nacimiento es un documento oficial que permite acreditar el nombre, sexo, nacionalidad, fecha, lugar de nacimiento y nombre de los padres de la persona que lo solicita.

Además, mantiene su función como documento de identidad a nivel nacional.

LEE: Así puedes checar el estatus de tu vuelo en el AICM

Desde el pasado 1 de agosto de 2025, todos los nuevos trámites relacionados con actas de nacimiento se realizan en la nueva Plataforma Nacional de Registro Civil: https://www.miregistrocivil.gob.mx/ 

Para tramitar el acta de nacimiento en línea necesitas:

  • Tener una cuenta en Llave MX.
  • Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada.
  • Realizar el pago en línea.
  • Descargar el documento

Los costos de este documento oficial varía por estado, aquí la lista completa conforme a datos de la nueva Plataforma:

 ESPECIAL / GOBIERNO DE MÉXICO
ESPECIAL / GOBIERNO DE MÉXICO

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV

Temas

  • acta de nacimiento
  • precios
  • trámites
  • Plataforma Nacional de Registro Civil

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones