En los últimos días han habido lluvias torrenciales en el Valle de México que han provocado múltiples afectaciones en la Ciudad de México entre las que se incluyen retrasos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y diversas inundaciones en la metropoli.

No obstante, las lluvias también han traido beneficios a la región. De acuerdo con registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al día de hoy las presas del Valle de México alcanzaron 64.90%, con ello, el almacenamiento en las presas de agua del Sistema Cutzamala continúa al alza.

Según el reporte diario de Almacenamiento en Presas del Sistema Cutzamala 2025, la presa de Valle de Bravo, ayer alcanzó la mitad de su capacidad con 298 mil 300 litros de reserva de agua, igual al 76.5% de su capacidad.

La presa El Bosque alcanzó un almacenamiento de 102 mil 785 litros, es decir, 52.71% de su capacidad y, la presa Villa Victoria, contiene 298 mil 300 litros, que en porcentaje es igual a 53.57.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para hoy se esperan lluvias de entre 20 y 50 milímetros, las cuales podrían aumentar para jueves y viernes, con un pronóstico de entre 50 y 70 milímetros.

