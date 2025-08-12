¿Qué precauciones se deben tomar conduciendo una moto si empieza a llover?

Conducir una motocicleta durante una lluvia es una actividad que requiere extremar precauciones, pues con este tipo de eventos el pavimento se humedece y crea condiciones poco favorables para transitar, incrementando el riesgo a sufrir un accidente.

Las precipitaciones reducen la visibilidad y disminuyen la tracción de las llantas, lo que puede desencadenar derrapes. En este escenario, es fundamental que los motociclistas estén preparados, especialmente en este temporal.

Consejos para conducir una moto bajo la lluvia:

Mantén tu moto en óptimas condiciones

Antes de salir, asegúrate de que tu motocicleta se encuentre en óptimas condiciones, esto puede hacer la diferencia si el camino se pone difícil. Presta especial atención en los neumáticos, ya que es el punto de contacto entre el vehículo y la calle. No te olvides de revisar los frenos y las luces.

Aumenta la distancia de seguridad

Durante una lluvia es crucial aumentar la distancia de seguridad entre tu moto y el vehículo que tengas al frente, pues el piso mojado alarga la distancia de frenado.

No frenes de forma abrupta

Si frenas bruscamente la moto puede patinar. Lo mejor es frenar con anticipación y suavemente.

Evita pasar por charcos

Intenta esquivar en la medida de lo posible los charcos, pues estos pueden esconder baches. Si no puedes evitar uno, mantén la motocicleta lo más recta posible y mantén una velocidad constante.

Usa ropa impermeable y reflejante

Este tipo de vestimenta te ayudará a protegerte del agua y a que los conductores te identifiquen con facilidad. Además, las prendas reflejantes siempre son útiles al manejar en la noche.

¿Cómo proteger tu moto en la lluvia?

Algunas partes esenciales de las motocicletas son sensibles al agua. En este escenario, un toldo para la lluvia es un accesorio útil para protegerte a ti y a tu vehículo.

A la hora de estacionar tu moto es recomendable ponerle una cubierta para motos resistente al agua, lo que protegerá al motor y otras piezas susceptibles a la oxidación y desgaste, como la cadena.

Para prevenir la oxidación de algunos componentes se puede emplear una grasa impermeable, un tipo de barrera protectora para la humedad.

MB

