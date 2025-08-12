El Área Metropolitana de Guadalajara continúa con su pronóstico de lluvia para el miércoles 13 de agosto, aunque es más probable que se presenten durante tarde - noche. Aquí todos los detalles:

Meteored espera para Guadalajara este miércoles cielos nubosos principalmente . Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 27 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 26 km/h por la mañana.

El pronóstico de lluvia para Guadalajara el miércoles es del 80 por ciento. Se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso para la ciudad . El jueves también hay posibilidad de precipitación.

Lluvia para Guadalajara este miércoles

08:00 horas Niebla 17 °C 11:00 horas Parcialmente nuboso 22 °C 14:00 horas 30% de probabilidad de lluvia (Lluvia débil) 25 °C 17:00 horas 70% de probabilidad de lluvia (Tormenta) 25 °C 20:00 horas 50% de probabilidad de lluvia (Lluvia débil) 19 °C 23:00 horas Parcialmente nuboso 18 °C

Pronóstico del clima nacional del jueves 13 al viernes 15 de agosto de 2025

El jueves, la onda tropical núm. 21 se desplazará al sur de las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de la República Mexicana . El sistema continuará avanzando hacia el oeste, alejándose de costas nacionales, se prevé que al final del día, deje de afectar al país.

Durante el período de pronóstico:

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en la península de Baja California. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en interacción con inestabilidad atmosférica, con una vaguada en altura y la onda tropical núm. 22, que se desplazarán gradualmente sobre el oriente, centro, sur y occidente del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, noreste, oriente y sur del territorio nacional; y con posible caída de granizo en el occidente y centro de México. Pronosticándose durante el jueves, lluvias puntuales intensas en Michoacán.

Otro canal de baja presión se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, e interactuará con una nueva vaguada en altura, que se desplazará sobre dichas regiones, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

