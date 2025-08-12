El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados obtenidos por la “Operación Frontera Norte” el día lunes 11 de agosto 2025. Se realizaron distintas acciones en los siguientes estados: Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). A continuación cada uno de los resultados por estado.

Baja California

En los municipios de Tijuana y Mexicali, se detuvo a cinco personas y se aseguró un arma larga, un cargador, 28 cartuchos, 102 dosis de metanfetamina, 38 dosis de marihuana y una motocicleta.

Chihuahua

En Ciudad Madera, se detuvo a cuatro personas y se aseguraron tres armas largas, además de 13 cargadores, 200 cartuchos, un casco de fragmentación y un vehículo.

Sinaloa

Se realizaron dos acciones distintas en Culiacán. Primero, se localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas, se aseguraron 3 mil 550 litros y 25 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, un reactor de síntesis orgánica y un condensador. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 73 millone s de pesos.

En otra acción en el mismo municipio, se aseguró una ametralladora, siete cargadores, cuatro cintas eslabonadas, 862 cartuchos, seis placas balísticas, una motocicleta y un vehículo.

Sonora

En San Luis Río Colorado, se aseguraron dos armas largas, 12 cargadores, 350 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo con reporte de robo.

Por otro lado, en Cajeme, se aseguraron dos armas largas, 17 cargadores, 431 cartuchos útiles, 2,400 envoltorios con metanfetamina, 1,558 envoltorios con marihuana, un inmueble y un vehículo.

Tamaulipas

En Miguel Alemán, se aseguró un vehículo con blindaje artesanal.

Actualización de datos de “Operación Frontera Norte”

Con ello, las cifras de la “Operación Frontera Norte” se encuentran de la siguiente manera:

Detención de 6 mil 232 personas

Aseguramiento de 4 mil 926 armas de fuego

Decomiso de 57 mil 349.41 kg de droga

