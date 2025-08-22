¿Cuáles serán los meses más intensos de la temporada de frentes fríos en México?

La temporada de frente fríos es uno de los fenómenos meteorológicos más importantes de México, pues durante varios meses se presentan sistemas frontales fríos como resultado del choque entre una masa de aire frío y una cálida. Además de las bajas temperaturas, otros efectos de un frente frío son lluvias, nevadas, oleaje y viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temporada de frentes fríos en nuestro país comenzará en septiembre de este año y concluirá en mayo del 2026. Durante este periodo, se prevé que México experimente fenómenos que afectarán de manera diferenciada al norte, centro y sureste del territorio.

¿Cuáles serán los meses más intensos de la temporada de frentes fríos?

De acuerdo con las previsiones del SMN para la próxima temporada de frentes fríos, se espera que durante los meses de noviembre y febrero se concentre mayor intensidad, pues es cuando las masas de aire polar suelen llegar con más fuerzas, generando temperaturas mínimas, heladas y en algunos casos nevadas en zonas montañosas.

Además, la dependencia del Gobierno Federal señaló que entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 se esperan entre 51 y 56 sistemas frontales, una cifra similar al promedio anual de 58.

La fecha marcada para el inicio del temporal es el 15 de septiembre, sin embargo, esto no quiere decir que no pueda presentarse alguno de estos fenómenos antes de este día. De hecho, en los últimos años ha sido común que los sistemas frontales se adelanten hacia finales de agosto, afectando primero a la frontera norte del país.

¿Qué estados serán los más afectados por la temporada de frentes fríos?

Los frentes fríos no impactan de la misma manera en todo el país. La ubicación geográfica y la altitud determinan la forma en que cada región resiente estos fenómenos.

Norte del país: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Durango suelen registrar las caídas de temperatura más drásticas, con heladas y, en algunos casos, nevadas.

Altiplano: Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato presentan descensos bruscos de temperatura y fuertes rachas de viento.

Centro del país: Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala enfrentan fríos intensos, sobre todo en zonas montañosas.

Sureste: Yucatán, Campeche y Quintana Roo no padecen descensos tan severos de temperatura, pero sí se ven afectados por lluvias y vientos derivados de los sistemas frontales.

Recomendaciones para la temporada de frentes fríos

Ante el inicio de esta temporada, las autoridades de Protección Civil emitieron diversas medidas preventivas. Se recomienda:

Abrigarse de manera adecuada y prestar especial atención a niños y adultos mayores.

Revisar techos, ventanas y estructuras para resistir los vientos intensos.

Revisar techos, ventanas y estructuras para resistir los vientos intensos. Evitar el uso de anafres, braseros o calefactores improvisados en espacios cerrados, ya que pueden provocar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Mantenerse atentos a los comunicados oficiales del SMN y de Protección Civil para conocer el avance de cada frente frío.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

