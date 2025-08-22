Del 3 de octubre al 4 de noviembre el Auditorio Benito Juárez se convertirá en el escenario de la edición número 60 de las Fiestas de Octubre, la feria que se ha consolidado como una de las más destacadas del occidente mexicano.

Una de las principales atracciones del evento para los residentes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y sus visitantes son las presentaciones de artistas emergentes y de renombre en el Foro Principal.

Este año, los organizadores de la feria ya han comenzado a publicar los detalles de algunos de estos conciertos, por ello, aquí te traemos la lista de artistas que han sido confirmados hasta ahora.

Programa del Foro Principal de las Fiestas de Octubre al momento

3 de octubre: Sebastián Yatra

4 de octubre: Icons of Classic Rock

5 de octubre: Banda El Recodo

6 de octubre: Zoé

9 de octubre: Camila

10 de octubre: Caifanes

11 de octubre: Natalia Jiménez

14 de octubre: Enjambre

15 de octubre: Los Ángeles Azules

16 de octubre: DLD & Kinky

17 de octubre: Ha*Ash y Kaia Lana

19 de octubre: Belinda

21 de octubre: Grupo Pesado

22 de octubre: Morat

23 de octubre: Piso 21

24 de octubre: Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng Lvcas

25 de octubre: Grupo Frontera

28 de octubre: Carlos Vives

31 de octubre: Intocable

¿Cómo adquirir boletos para los conciertos del Foro Principal?

El acceso a los conciertos es completamente gratuito con la compra del boleto de acceso a la feria y, por primera vez, en esta edición los asientos de la zona general estarán numerados para comodidad del público. Los detalles de la dinámica para adquirirlos serán anunciados próximamente.

Por otro lado, también se ofrece la venta de boletos en zonas preferentes, los cuales, además de garantizar tu entrada, también podrían brindarte una mejor experiencia, pues se encuentran más cerca del escenario.

La compra de boletos en zonas preferentes se hace desde el sitio oficial de Ticketmaster. La preventa para algunos de estos artistas comenzó el pasado lunes 18 de agosto, mientras que los boletos de la segunda lista anunciada serán vendidos a partir del domingo 24 de agosto.

Preventa disponible desde el 18 de agosto:

Sebastián Yatra; Zoé; Caifanes; Natalia Jiménez; Enjambre; Los Ángeles Azules; DLD & Kinky; Ha*Ash y Kaia Lana; Morat; Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng Lvcas, Carlos Vives; María José

Preventa disponible a partir del 24 de agosto:

Icons of Classic Rock, Banda El Recodo, Camila, Belinda, Grupo Pesado, Piso 21, Grupo Frontera, Intocable, Bad Gyal y La Arrolladora Banda el Limón

Pasos para comprar boletos

1. Ingresa al sitio oficial de Ticketmaster.

2. Busca los conciertos de Fiestas de Octubre y accede al de tu interés. Selecciona la zona en la que quieres estar.

3. Ingresa el número de boletos en tu compra. Recuerda que el máximo es de 6 por persona.

4. Realiza el pago, recibirás tus boletos vía correo electrónico. El costo final del boleto incluirá el acceso general a la feria.

