Beca Rita Cetina: ¿De cuánto será el pago en el ciclo escolar 2025-2026?

La Beca Rita Cetina es uno de los nuevos programas sociales impulsados por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A través de la entrega de estímulos económicos a familias mexicanas, la beca pretende garantizar que ninguna niña, niño o adolescente abandone sus estudios por falta de recursos.

Se tiene previsto que la Beca Rita Cetina llegue a todos los estudiantes de educación básica del país, aunque en su primera etapa son los estudiantes de secundaria los beneficiarios.

Durante los meses de julio y agosto se pausaron los depósitos de la beca debido al periodo vacacional, sin embargo, estos se reanudarán una vez que empiece el nuevo ciclo escolar 2025-2026.

¿Cuánto pagará la Beca Rita Cetina en el nuevo ciclo escolar?

De acuerdo con lo anunciado por las autoridades de las Becas del Bienestar, este 2025 el apoyo otorgará un total de mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante adicional. Por ejemplo, un hogar con dos estudiantes de secundaria recibirá en total 2 mil 600 pesos bimestrales.

Hasta el momento no se ha confirmado que haya un aumento anual de la Beca Rita Cetina, por lo que se debe estar al pendiente de los canales oficiales del Gobierno Federal para conocer cualquier nueva información.

¿Cuándo será el próximo pago de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con la dinámica del programa, el próximo pago de la Beca Rita Cetina se hará una vez que haya iniciado el ciclo escolar 2025-2026, y corresponderá al bimestre septiembre-octubre.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han dado a conocer las fechas exactas de los depósitos, aunque se estima que estos se realicen en el mes de octubre.

Registro para estudiantes de nuevo ingreso a secundaria

Recientemente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que a partir del 15 de septiembre se abrirá el registro en línea para que los estudiantes de nuevo ingreso a secundaria se incorporen al programa.

Este proceso debe realizarlo la madre, el padre o el tutor de los alumnos a través de la plataforma oficial del programa. Para ello será necesario contar con la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México.

Los documentos necesarios para el registro son: Clave Única de Registro de Población (CURP), número celular, correo electrónico, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses). Esta información debe ser del tutor responsable, ya que lo único que necesitaras del estudiante será su CURP.

Si ya cuentas con la Beca Rita Cetina no debes realizar el registro nuevamente, pues tu apoyo continuará de manera automática.

