Para este 22 de agosto, el paso de una onda tropical muy activa en la zona centro-sur de la República ocasionará nublados en el occidente del país. Asimismo, se incrementará la inestabilidad atmosférica a causa de este fenómeno. Como resultado, durante el transcurso de hoy y el fin de semana se prevén lluvias en forma de chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en el occidente del territorio nacional.Por otro lado, en el Área Metropolitana de Guadalajara se pronostican lluvias intensas, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 24 grados centígrados, de acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología.Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos parcialmente nubosos, probabilidad de lluvia de entre el 70 % y el 80 % en la región y tormenta con probabilidad del 70% en la región.De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 19 grados centígrados y máximas de 21 grados centígrados esta noche en Guadalajara.Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS