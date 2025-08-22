Para este 22 de agosto, el paso de una onda tropical muy activa en la zona centro-sur de la República ocasionará nublados en el occidente del país. Asimismo, se incrementará la inestabilidad atmosférica a causa de este fenómeno. Como resultado, durante el transcurso de hoy y el fin de semana se prevén lluvias en forma de chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en el occidente del territorio nacional.

Por otro lado, en el Área Metropolitana de Guadalajara se pronostican lluvias intensas, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 24 grados centígrados, de acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 22 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos parcialmente nubosos, probabilidad de lluvia de entre el 70 % y el 80 % en la región y tormenta con probabilidad del 70% en la región.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 22 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 19 grados centígrados y máximas de 21 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 21 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 70% en la región 20:00 20 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 21:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 22:00 19 grados centígrados Parcialmente nuboso 23:00 19 grados centígrados Parcialmente nuboso

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

