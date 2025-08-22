¿Cuántos meses durará la temporada de frentes fríos 2025-2026 en México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temporada de frentes fríos para el ciclo 2025-2026 iniciará oficialmente en septiembre y finalizará en mayo.

Durante este periodo, se prevé que México experimente fenómenos que afectarán de manera diferenciada al norte, centro y sureste del territorio.

Inicio y duración de la temporada

La temporada de frentes fríos es uno de los períodos meteorológicos más importantes para México, debido a los cambios bruscos de temperatura y los fenómenos asociados como lluvias, vientos intensos y heladas.

El SMN detalló que entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, es decir durante 9 meses, se esperan entre 51 y 56 sistemas frontales, una cifra similar al promedio anual de 58.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) estima que cada frente frío tiene una duración aproximada de cinco a siete días en territorio mexicano, aunque los efectos pueden extenderse dependiendo de la intensidad del sistema.

