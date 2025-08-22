Beca Rita Cetina: así debes confirmar los datos en el SIGED para inscribirte en septiembre

Como es bien sabido, la Beca Rita Cetina —uno de los programas más recientes en ser integrados por el Gobierno de México— está disponible para alumnos de educación básica inscritos en escuelas públicas del país. El nuevo registro de la beca se abrirá a partir de septiembre, no obstante, ahora es indispensable que los beneficiarios verifiquen sus datos en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) para corroborar su registro.

La beca inicialmente estaba enfocada en estudiantes de nivel secundaria, sin embargo, en la próxima convocatoria se incluirán también niñas y niños que cursen preescolar y primaria. Esta otorga un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos a cada madre, padre o tutor. Además, se añaden 700 pesos por cada estudiante adicional que tengan registrado.

Los pagos se pueden recibir directamente a través de la Tarjeta Bienestar, ya sea en cajeros automáticos o en ventanillas del banco correspondiente.

Pasos clave para acceder al apoyo a través de SIGED

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) señaló que, para que los nuevos alumnos puedan ser inscritos correctamente, es fundamental que sus datos estén registrados por su plantel en el SIGED. De lo contrario, no podrán acceder al beneficio. Para poder revisar los datos en el SIGED sigue los siguientes pasos:

Visita la página siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html

Ingresa la CURP del estudiante.

Haz clic en “Buscar” para comprobar si aparece como inscrito oficialmente.

Estos son los requisitos para registrarse en septiembre

El proceso de registro para alumnos de secundaria arrancará el 15 de septiembre, a través del sitio web oficial de la Beca Rita Cetina. Se recomienda contar previamente con los documentos digitalizados en formato PDF o JPG.

De la madre, padre o tutor

CURP actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio (emitido en los últimos tres meses)

Del estudiante beneficiario

CURP del menor

Para resolver cualquier duda, puedes comunicarte al número 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes entre 08:00 y 22:00 horas, y los sábados de 09:00 a 14:00 horas.

