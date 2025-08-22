La mañana de este viernes 22 de agosto el peso mexicano registra un avance frente al dólar. De acuerdo con Bloomberg, sitio especializado en información financiera, el tipo de cambio cotiza en 18.6918 pesos por unidad a las 6:29, hora Centro de México, lo que se traduce en una apreciación de 0.35% de la divisa mexicana.

De las 16 principales divisas seguidas por el sitio, el peso mexicano es la tercera con más ganancias.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece esta mañana un tipo de cambio de 18.7737 por dólar.

La apreciación del peso frente al billete estadounidense coincide con la publicación de los datos económicos en México.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 22 DE AGOSTO DE 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.80 19.30 Banco Azteca 17.90 19.30 Banorte 17.55 19.05 BBVA 17.87 19.00 Banamex 18.16 19.20 Scotiabank 17.80 19.40

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Con información de Bloomberg

