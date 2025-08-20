Vivienda para el Bienestar: ¿Cuánto debes ganar para acceder al programa?

El Gobierno de México lanzó este mes la convocatoria para el programa de Vivienda para el Bienestar, una estrategia implementada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), enfocada en dar acceso a un hogar digno a las personas que más lo necesitan, priorizando zonas de alta migración, rurales, indígenas o socialmente desfavorecidas.Con el inicio del proceso de registro, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano comenzaron con las instalaciones de los 58 módulos de registros ubicados en 20 entidades federativas.Uno de los requisitos fundamentales para aplicar a este programa es que el ingreso familiar no sea mayor a dos salarios mínimos mensuales.De este modo, el programa busca apoyar a las familias con menos recursos, para quienes acceder a una vivienda adecuada resulta más difícil.Si deseas acceder al programa a través de la Conavi, es necesario contar con los siguientes criterios de selección:El registro se realiza de forma individual y directa en los módulos instalados en las zonas de intervención.Al acudir, hay que presentar la siguiente documentación:En esta primera etapa del programa, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instalaron 58 módulos de registro en 20 entidades federativas:Puedes buscar cuál es la sede más cercana a tu ubicación y sus horarios en la siguiente liga: https://pvb.conavi.gob.mx.Por lo general, el horario de atención en los módulos es de 8:00 a 16:00 horas, aunque algunos operan con horarios extendidos o específicos. En este sentido, es importante consultar la información correspondiente a tu localidad.Luego de verificar la información proporcionada por cada persona, la Conavi seleccionará a quienes cumplan con todos los criterios de elegibilidad. Por lo que los resultados se publicarán en el sitio oficial de Conavi: www.gob.mx/conavi.Después de esta selección viene el segundo y último proceso, donde habrá una llamada telefónica, una visita domiciliaria, perfilamiento de la demanda, publicación de resultados y finalmente un sorteo en caso de que la demanda del programa supere la disponibilidad de vivienda.De ser seleccionado debes reunir estos documentos:Recuerda que el trámite es gratuito y sin intermediarios. Puedes conocer más del programa en el siguiente enlace: https://viviendabienestar.gob.mx/?page_id=225.Con información de SUN...* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB