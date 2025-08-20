Vivienda para el Bienestar: ¿Cuánto debes ganar para acceder al programa?

El Gobierno de México lanzó este mes la convocatoria para el programa de Vivienda para el Bienestar, una estrategia implementada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), enfocada en dar acceso a un hogar digno a las personas que más lo necesitan, priorizando zonas de alta migración, rurales, indígenas o socialmente desfavorecidas.

Con el inicio del proceso de registro, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano comenzaron con las instalaciones de los 58 módulos de registros ubicados en 20 entidades federativas.

¿Cuánto debes ganar para acceder al programa de Vivienda para el Bienestar?

Uno de los requisitos fundamentales para aplicar a este programa es que el ingreso familiar no sea mayor a dos salarios mínimos mensuales.

De este modo, el programa busca apoyar a las familias con menos recursos, para quienes acceder a una vivienda adecuada resulta más difícil.

Requisitos para Vivienda para el Bienestar

Si deseas acceder al programa a través de la Conavi, es necesario contar con los siguientes criterios de selección:

Ser mayor de edad con dependientes económicos (o menor de edad con dependientes económicos de primer grado)

Tener un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos

No haber recibido un apoyo precio por parte de la Conavi

No tener vivienda propia

No ser derechohabiente del Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda

El registro se realiza de forma individual y directa en los módulos instalados en las zonas de intervención.

Al acudir, hay que presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

¿En qué estados están los módulos de registro para Vivienda para el Bienestar?

En esta primera etapa del programa, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instalaron 58 módulos de registro en 20 entidades federativas:

Baja California

Sonora

Durango

Guanajuato

Zacatecas

Colima

Michoacán de Ocampo

Nayarit

Hidalgo

Querétaro

Guerrero

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Yucatán

Puedes buscar cuál es la sede más cercana a tu ubicación y sus horarios en la siguiente liga: https://pvb.conavi.gob.mx .

Por lo general, el horario de atención en los módulos es de 8:00 a 16:00 horas, aunque algunos operan con horarios extendidos o específicos. En este sentido, es importante consultar la información correspondiente a tu localidad.

Luego de verificar la información proporcionada por cada persona, la Conavi seleccionará a quienes cumplan con todos los criterios de elegibilidad. Por lo que los resultados se publicarán en el sitio oficial de Conavi: www.gob.mx/conavi .

Después de esta selección viene el segundo y último proceso, donde habrá una llamada telefónica, una visita domiciliaria, perfilamiento de la demanda, publicación de resultados y finalmente un sorteo en caso de que la demanda del programa supere la disponibilidad de vivienda.

De ser seleccionado debes reunir estos documentos:

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

CURP

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de estado civil (acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltero(a), constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio).

Certificado de no propiedad.

De ser el caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud.

Carta de No Derechohabiencia (formato bajo protesta de decir verdad).

Recuerda que el trámite es gratuito y sin intermediarios. Puedes conocer más del programa en el siguiente enlace: https://viviendabienestar.gob.mx/?page_id=225 .

