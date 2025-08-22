Viernes, 22 de Agosto 2025

Sábado tormentoso; viene lluvia a Guadalajara a esta hora

La posibilidad de lluvia en Guadalajara para este sábado es del 90 por ciento, según el pronóstico 

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El pronóstico de lluvia en Guadalajara seguirá para la ciudad el resto del fin de semana. EL INFORMADOR / A. Navarro

Las lluvias seguirán presentándose en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este sábado 23 de agosto, según los pronósticos del clima. Estos son los detalles:

Meteored pronosticó para Guadalajara este sábado 23 de agosto, cielos nubosos con chubascos tormentosos principalmente. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 14:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de oeste, con rachas que podrán llegar hasta 28 km/h por la tarde.

La posibilidad de lluvia es del 90 por ciento. El pronóstico de lluvia seguirá para la ciudad el resto del fin de semana.

Clima en Guadalajara el sábado

02:00 horas Lluvia débil (70% de probabilidad de lluvias) 18 °C
05:00 horas Lluvia débil (60% de probabilidad de lluvias) 17 °C
11:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvias) 22 °C
14:00 horas Tormenta (40% de probabilidad de lluvias) 25 °C
17:00 horas Tormenta (70% de probabilidad de lluvias) 23 °C
20:00 horas Tormenta (60% de probabilidad de lluvias) 20 °C
23:00 horas Lluvia débil (50% de probabilidad de lluvias) 18 °C

Las lluvias serán más propensas a presentarse el sábado al amanecer y al caer la tarde rumbo a la noche

Clima nacional del sábado 23 al lunes 25 de agosto de 2025

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Nayarit y Baja California Sur.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura extendida desde el noreste hasta el occidente del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, incluyendo el Valle de México.

Una nueva onda tropical recorrerá la península de Yucatán, el sureste y sur del territorio nacional, en combinación con canales de baja presión y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

