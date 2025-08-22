Las lluvias seguirán presentándose en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este sábado 23 de agosto, según los pronósticos del clima. Estos son los detalles:

Meteored pronosticó para Guadalajara este sábado 23 de agosto, cielos nubosos con chubascos tormentosos principalmente . Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 14:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de oeste, con rachas que podrán llegar hasta 28 km/h por la tarde.

La posibilidad de lluvia es del 90 por ciento . El pronóstico de lluvia seguirá para la ciudad el resto del fin de semana.

Clima en Guadalajara el sábado

02:00 horas Lluvia débil (70% de probabilidad de lluvias) 18 °C 05:00 horas Lluvia débil (60% de probabilidad de lluvias) 17 °C 11:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvias) 22 °C 14:00 horas Tormenta (40% de probabilidad de lluvias) 25 °C 17:00 horas Tormenta (70% de probabilidad de lluvias) 23 °C 20:00 horas Tormenta (60% de probabilidad de lluvias) 20 °C 23:00 horas Lluvia débil (50% de probabilidad de lluvias) 18 °C

Las lluvias serán más propensas a presentarse el sábado al amanecer y al caer la tarde rumbo a la noche .

Clima nacional del sábado 23 al lunes 25 de agosto de 2025

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Nayarit y Baja California Sur.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura extendida desde el noreste hasta el occidente del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, incluyendo el Valle de México.

Una nueva onda tropical recorrerá la península de Yucatán, el sureste y sur del territorio nacional, en combinación con canales de baja presión y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

