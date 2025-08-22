De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano en el noroeste; la onda tropical número 24 en el occidente del país; la entrada de aire húmedo de ambos océanos; canales de baja presión y una vaguada en altura, generarán lluvias intensas —de 75 a 150 milímetros— en Jalisco, el este y noreste de Oaxaca y el sur de Veracruz. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé recia caída de lluvia eléctrica por la tarde, también llamado chaparrón.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 27 y 16 grados centígrados, y el viento Sur alcanzará una velocidad de hasta 32 km/h.

¿A qué hora lloverá este 22 de agosto en Guadalajara?

En la congestionada ciudad tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra cierta altísima caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 7 mm— en el 90% de su región en las siguientes horas:

05:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 1.3 mm 06:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 0.6 mm 07:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 1.6 mm 08:00 PM Lluvia (80%) Acumulación de agua de 0.2 mm 09:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.6 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes al sur y en el occidente, junto a chubascos en zonas montañosas. Hay alta posibilidad de lluvia al interior del AMG en horas de la tarde.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

