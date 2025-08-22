El Gabinete de Seguridad informó que se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Algunos parte de la Operación Frontera Norte y otros más como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

A continuación los resultados más destacados por estado:

Chihuahua

En Cuauhtémoc, elementos de la Guardia Nacional (GN) localizaron un vehículo, aseguraron un arma larga, tres cargadores, 36 cartuchos y 275 kilos de marihuana. El costo por la droga asegurada es de 939,600 pesos.

Estado de México

En Zumpango, elementos de la Policía Estatal y Municipal detuvieron a cinco personas relacionadas con el homicidio de una pareja, les aseguraron tres armas largas, un arma corta, cartuchos, un chaleco balístico, tres kilos de marihuana y dos vehículos.

Michoacán

En Morelia, elementos de la Secretaría de Seguridad de Protección Civil (SSPC), GN, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a tres personas acusadas por los delitos de extorsión y secuestro, les aseguraron dos armas cortas y tres vehículos.

Querétaro

En Pedro Escobedo y Amealco de Bonfil, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía del Estado, Policía Estatal y Municipal catearon cinco inmuebles, detuvieron a tres personas, les aseguraron cuatro armas largas, cinco armas cortas, dos pistolas de fabricación artesanal, dos cargadores y mil 128 cartuchos.

Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 2 mil 340 litros y 50 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina y tres reactores de síntesis orgánica. La afectación económica a la delincuencia organizada por esta acción es de 49 millones de pesos.

Tabasco

Elementos de Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, GN, Fiscalía Estatal y SSPC detuvieron a una persona perteneciente a una corporación de seguridad, le aseguraron 380 dosis marihuana, 85 dosis de metanfetamina y dinero en efectivo.

Jalisco

En Tototlán, elementos de GN localizaron dos tomas clandestinas herméticas para la extracción de hidrocarburo, aseguraron dos camiones tipo tortón con cisterna adaptada, 2 mil 500 metros de manguera de alta presión y 32 mil litros de combustible.

