El Gabinete de Seguridad informó que se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Algunos parte de la Operación Frontera Norte y otros más como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.A continuación los resultados más destacados por estado:En Cuauhtémoc, elementos de la Guardia Nacional (GN) localizaron un vehículo, aseguraron un arma larga, tres cargadores, 36 cartuchos y 275 kilos de marihuana. El costo por la droga asegurada es de 939,600 pesos.En Zumpango, elementos de la Policía Estatal y Municipal detuvieron a cinco personas relacionadas con el homicidio de una pareja, les aseguraron tres armas largas, un arma corta, cartuchos, un chaleco balístico, tres kilos de marihuana y dos vehículos.En Morelia, elementos de la Secretaría de Seguridad de Protección Civil (SSPC), GN, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a tres personas acusadas por los delitos de extorsión y secuestro, les aseguraron dos armas cortas y tres vehículos. En Pedro Escobedo y Amealco de Bonfil, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía del Estado, Policía Estatal y Municipal catearon cinco inmuebles, detuvieron a tres personas, les aseguraron cuatro armas largas, cinco armas cortas, dos pistolas de fabricación artesanal, dos cargadores y mil 128 cartuchos.Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 2 mil 340 litros y 50 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina y tres reactores de síntesis orgánica. La afectación económica a la delincuencia organizada por esta acción es de 49 millones de pesos.Elementos de Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, GN, Fiscalía Estatal y SSPC detuvieron a una persona perteneciente a una corporación de seguridad, le aseguraron 380 dosis marihuana, 85 dosis de metanfetamina y dinero en efectivo.Elementos de GN localizaron un vehículo, aseguraron un arma larga, tres cargadores, 36 cartuchos y 275 kilos de marihuana. El costo por la droga asegurada es de 939 mil 600 pesosEn Tototlán, elementos de GN localizaron dos tomas clandestinas herméticas para la extracción de hidrocarburo, aseguraron dos camiones tipo tortón con cisterna adaptada, 2 mil 500 metros de manguera de alta presión y 32 mil litros de combustible.