Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 5 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.Según se informó, el clima presenta un 44% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23