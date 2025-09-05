Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 5 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Según se informó, el clima presenta un 44% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

