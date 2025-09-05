Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este viernes 5 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

