Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este viernes 5 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 62%.Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13