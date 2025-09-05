Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 5 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Zapopan