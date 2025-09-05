Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 5 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

