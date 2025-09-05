Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 5 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 60%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Ciudad de México