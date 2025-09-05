Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 5 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

