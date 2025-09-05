Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 5 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto